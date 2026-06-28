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Avustralya'daki Köpekbalığı Saldırısının Ardından Plajlarda Drone Gözetimi Artırılıyor

Avustralya'daki Köpekbalığı Saldırısının Ardından Plajlarda Drone Gözetimi Artırılıyor
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Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaleti, Sidney'deki bir plajda meydana gelen köpekbalığı saldırısının ardından drone ile köpekbalığı gözetimlerini artırmak için 34 milyon Avustralya doları ek yatırım yapma kararı aldı. Program kapsamında 70 plaj yıl boyunca drone ile izlenecek ve yapay zeka destekli tespit denemeleri yapılacak.

SİDNEY, 28 Haziran (Xinhua) -- Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaleti yönetimi, ay başında Sidney'deki bir plajda meydana gelen köpekbalığı saldırısının ardından, drone ile yapılan köpekbalığı gözetimlerini artırmak için 34 milyon Avustralya doları (23,44 milyon ABD doları) tutarında ek yatırım yapma kararı aldığını duyurdu.

Avustralya Yayın Kurumu ABC'nin pazar günü bildirdiğine göre, söz konusu finansman ile birlikte eyaletin köpekbalığı önleme programının iki yıllık bütçesi 120 milyon Avustralya dolarına çıkacak.

ABC'nin haberine göre, Yeni Güney Galler eyaletindeki yaklaşık 70 plaj yıl boyunca drone ile gözetim altında tutulacak. Bu çerçevede Sidney'deki tüm plajlar 1 Temmuz'dan itibaren takip altına alınacak, bölge plajlarında ise yıl boyunca hafta sonu devriyeleri ve yaz aylarında günlük uçuşlar gerçekleştirilecek.

Yeni Güney Galler'de gözetimi üstlenen Surf Life Saving, program kapsamında yapay zeka destekli köpekbalığı tespit denemelerinin yanı sıra yılda 500.000'e yakın drone uçuşu gerçekleştirilebileceğini öngörüyor.

İki hafta önce Sidney'in uğrak Coogee Plajı'ndaki işaretli devriye bölgesinde bulunan 34 yaşındaki bir kadın, büyük beyaz olduğu düşünülen bir köpekbalığı türü tarafından uğradığı saldırıdan ağır yaralı olarak kurtarılmıştı.

ABC, plajın Sidney Havalimanı'nın uçuş güzergahına yakınlığı nedeniyle olay sırasında hiçbir drone'un faaliyet göstermediğini bildirdi.

Kaynak: Xinhua
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