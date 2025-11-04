Avustralya İstihbarat Şefi, Çin'i Fikri Mülkiyet Hırsızlığıyla Suçladı

Avustralya Güvenlik ve İstihbarat Teşkilatı (ASIO) Genel Müdürü Mike Burgess, Çinli güvenlik ve istihbarat hizmetlerini "fikri mülkiyet hırsızlığı ve siyasi sistemlere karışmakla" suçlayarak eleştirdi.

Burgess, New South Wales eyaletindeki Sydney kentinde Lowy Enstitüsü tarafından düzenlenen etkinlikte, istihbarat konusunda Çin'e ilişkin değerlendirmede bulundu.

Çin'i çeşitli konularda "eleştirdiklerinde" ya da bu ülkeye karşı uyarıda bulunduklarında Pekin hükümetinden yetkililerin "şikayetleri olduğunu" ancak bu şikayetleri kendisine ulaştırmadığını savunan Burgess, "Hepimiz birbirimize casusluk yapıyoruz ama toptan fikri mülkiyet hırsızlığı yapmıyoruz. Siyasi sistemlere karışmıyoruz ve yüksek riskli aktiviteler yürütmüyoruz." diyerek Çin'in güvenlik ve istihbarat hizmetlerini eleştirdi.

Burgess, "Olmaları gerektiği gibi akıllılarsa ki öyleler, Batılı liberal demokrasiyi, güvenlik hizmetlerinin rolünü ve yasal statüsünü anlayacaklardır. Günümüz hükümeti için çalışıyoruz ancak güvenlik değerlendirmelerimiz ve eylemlerimiz bağımsız." dedi.

Çin'in bu sistemi "anlamadığını" savunan Burgess, "ASIO'nun işini yapmasından ve gerektiğinde koruduğumuz insanlara Çin hakkındakiler dahil tehditleri anlatmamızdan şikayet etmek istiyorlarsa bu bizi caydırmayacak." değerlendirmesinde bulundu.