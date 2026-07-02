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Avustralya, Venezuela'ya 1,4 Milyon Dolarlık İnsani Yardım Gönderecek

Avustralya, Venezuela'ya 1,4 Milyon Dolarlık İnsani Yardım Gönderecek
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Avustralya hükümeti, Venezuela'da 2.295 kişinin ölümüne yol açan depremlerin ardından 2 milyon Avustralya doları (1,4 milyon ABD doları) insani yardım sağlayacağını duyurdu. Yardım; gıda, barınma, su, hijyen ve psikososyal destek için kullanılacak.

KANBERRA, 2 Temmuz (Xinhua) -- Avustralya hükümeti, binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan depremlerin ardından Venezuela'ya 2 milyon Avustralya doları (yaklaşık 1,4 milyon ABD doları) tutarında insani yardım sağlayacağını duyurdu.

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong ile Uluslararası Kalkınma Bakanı Anne Aly tarafından perşembe günü yapılan ortak açıklamada, söz konusu yardımın 24 Haziran'da Venezuela'nın kuzeyini vuran depremlerden etkilenenlere destek amacıyla tahsis edileceği belirtildi.

Açıklamaya göre, sağlanacak fonla depremzedelere acil gıda, barınma, su, sanitasyon, hijyen ve psikososyal destek sağlanacak. Yardım fonu ayrıca ilk müdahale ekipleri ile yerel yetkililerin ulaşım, depolama, koordinasyon ve lojistik ihtiyaçlarının karşılanmasında da kullanılacak.

Venezuelalı yetkililere göre, çarşamba günü itibarıyla depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 2.295'e yükseldi, on binlerce kişiden ise hala haber alınamıyor.

Wong ayrıca salı günü yaptığı açıklamada, Venezuela'da yardım talebinde bulunan yedi Avustralya vatandaşına konsolosluk desteği sağladıklarını ifade etmişti.

Kaynak: Xinhua
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