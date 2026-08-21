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Avustralya'dan teknoloji devlerine haber vergisi

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Avustralya, teknoloji şirketlerinin yerel medyayla ticari anlaşma yapmaması halinde reklam gelirlerinin %2,5'ini vergi olarak ödemesini zorunlu kılan yasayı onayladı. Bu gelir yerel haber kuruluşlarına aktarılacak.

Avustralya, teknoloji şirketlerinin dijital platformlarında kullandıkları haberler konusunda yerel medya kuruluşlarıyla ticari anlaşmalar yapmamaları halinde milyonlarca dolarlık vergi ödemelerini zorunlu kılacak yasayı kabul etti.

SBS News'in haberine göre, Avustralya hükümeti, büyük teknoloji şirketlerinin yerel medya kuruluşlarıyla ticari anlaşmalar yapmasını sağlayacak yeni yasaya onay verdi.

Söz konusu yasa kapsamında, şirketlerin kullanılan haberler konusunda yerel medya kuruluşlarıyla ticari anlaşmalar yapmaması halinde reklam gelirlerinin yüzde 2,5'ini vergi olarak ödeyecek.

Bu vergi; Meta, Google, TikTok ve LinkedIn gibi Avustralya'da "önemli" bir sosyal medya veya arama hizmeti sunan ve yerel reklam gelirleri belirli bir miktarı aşan şirketleri kapsayacak.

Elde edilecek gelir, Avustralyalı yerel haber kuruluşlarına aktarılacak.

Yasaya göre, yapılacak anlaşmaların, haber içeriğinin üretimini desteklemesi ya da platform tarafından çevrim içi olarak erişime açılan, yayıncılar tarafından üretilen haber içeriğiyle ilgili olması gerekiyor.

Avustralya hükümetince konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Yasa, yürürlüğe girdi ve platformlara ticari anlaşmalar yapmaları yönündeki mesaj açık. Anlaşmaların, dijital platformların mali raporlama döneminin sonuna kadar sonuçlandırılması gerekiyor ki, o dönemdeki yükümlülüklerini dengelemek için kullanılabilsin." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA
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