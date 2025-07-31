Avustralya'da Yeni Değnek Çekirgesi Türü Keşfedildi

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Avustralya'nın Queensland eyaletinde 40 cm uzunluğunda ve 44 gram ağırlığında yeni bir değnek çekirgesi türü olan 'Acrophylla alta' bulundu. Tür, ağırlığı ile dikkat çekiyor ve daha önce keşfedilmemiş olmasının sebepleri araştırılıyor.

Avustralya'da yaklaşık 40 santimetre uzunluğunda ve 44 gram ağırlığındaki "Acrophylla alta" adı verilen yeni bir değnek çekirgesi türü bulundu.

ABC News'un haberinde, yeni bir değnek çekirgesi türü keşfine yer verildi.

Buna göre, Queensland eyaletinin kuzey kısımlarında yaklaşık 40 santimetre uzunluğunda ve 44 gram ağırlığında "Acrophylla alta" adı verilen yeni bir değnek çekirgesi türü bulundu.

Söz konusu türün kaşiflerinden Angus Emmott, sosyal medyada kendilerine ulaştırılan bir fotoğraftan yola çıkarak türü aramaya koyulduklarını belirtti.

Türün yumurtalarını inceledikten sonra yeni olduğundan emin olduklarını belirten Emmott, yumurtaların ayrıştırıcı özelliklere sahip olduğunu kaydetti.

Türün en önemli özelliği ağırlığı

Türün en önemli özelliğinin ağırlığı olduğuna dikkati çeken Emmott, "Acrophylla alta"nın Avustralya'da bulunan en ağır böcek türü olabileceğini kaydetti.

Emmot ayrıca, türün daha önce keşfedilmemiş olmasının sebebinin, habitatına ulaşımın zor olması olabileceğini vurguladı.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Çakır - Güncel
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