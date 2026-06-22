Haberler

Avustralya'nın Sidney Kentinde Rekor Düzeyde 2,7 Ton Kokain Ele Geçirildi

Avustralya'nın Sidney Kentinde Rekor Düzeyde 2,7 Ton Kokain Ele Geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avustralya'nın Sidney kentinde bir mülkte 2,7 ton kokain ele geçirildi. Ülke tarihinin en büyük kokain yakalaması olan operasyonda iki şüpheli gözaltına alındı. Uyuşturucunun piyasa değerinin 816 milyon Avustralya doları olduğu belirtildi.

SİDNEY, 22 Haziran (Xinhua) -- Avustralya'nın Sidney kentinin kuzeybatısındaki bir mülkt 2,7 ton kokain ele geçirildi. Bu, Avustralya tarihinde ele geçirilen en büyük miktardaki kokain oldu.

Avustralya Federal Polisi'nin pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre yetkililer, cuma günü kent merkezinin 50 kilometre kuzeybatısında bulunan Londonderry bölgesinde arama yaptı.

Bölgede bulunan bir evin arkasındaki üç nakliye konteynerini inceleyen polisler, sahte zemin kaplamasının altındaki gizli bölmede plastik kasalar içinde gizlenen kokaini tespit etti.

Ele geçirilen kokainin tahmini piyasa değerinin 816 milyon Avustralya doları (571,3 milyon ABD doları) olduğu belirtildi.

Operasyonda 21 ve 25 yaşlarında iki şüpheli, satış amacıyla ülkeye yasadışı olarak sokulmuş, sınır kontrolüne tabi uyuşturucu madde bulundurma gerekçesiyle gözaltına alındı. Bu suçu işleyenler, ömür boyu hapse varan cezalar alabiliyor.

Kaynak: Xinhua
İngiltere Başbakanı Starmer istifa etti

Trump'ın dediği oldu! İngiltere Başbakanı istifa etti
Mardin'de yasa dışı bahis operasyonu: 49 kişi gözaltında

Erdoğan'ın "Bitirin" talimatı sonrası yeni operasyon! Gözaltılar var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'deki Türk kadından Milli Takım'a isyan: Bir tebessümü bile çok gördüler

ABD'de yaşayan Türk kadın Milli Takım'dan gördüğü muameleye isyan etti
Aziz Yıldırım Samandıra'ya yerleşiyor! Sorunları yerinde çözecek

Aldığı kararı duyan taraftarlar "Büyük başkan" demeden edemiyor
Türkiye Fay Haritası güncellendi: Diri fay sayısı 700'e yükseldi

Türkiye'nin deprem haritası güncellendi! Yeni fay sayısı korkuttu
Dünya Kupası'nın en ilginç hikayesi! Aynı formayla sahaya çıkıyorlar

"Garibanlığın gözü kör olsun" dedirten kare
Savaşı başlatan konu, 18 saatlik zirvede hiç konuşulmamış

18 saatlik tarihi zirveye hiç değinilmeyen konu damga vurdu
Hastane önünde akılalmaz Doğum: Pijama paçasına düşen bebeğini böyle kurtardı!

Hastane önünde doğum: Pijama paçasına düşen bebeğini böyle kurtardı!
Kavga büyüyor! Hacıosmanoğlu'ndan Fatih Terim'e şok sözler

Hacıosmanoğlu'ndan Terim'e şok sözler: Cesaret edip...