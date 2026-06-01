Avustralya'da fırtına nedeniyle 47 binden fazla abone elektriksiz kaldı

Avustralya'nın batısında hafta sonu etkili olan ve hızı saatte 135 kilometreyi bulan şiddetli fırtına, 47 binden fazla abonenin elektriksiz kalmasına yol açtı. Ağaçlar devrildi, elektrik hatları hasar gördü; acil durum ekipleri yaklaşık 700 yardım çağrısı aldı.

Avustralya'nın batısında hafta sonu etkili olan şiddetli fırtına, 47 binden fazla abonenin elektriksiz kalmasına neden oldu.

ABC News kanalının haberine göre, fırtına hafta sonu Avustralya'nın batısını etkisi altına aldı.

Hızı, saatte 135 kilometreye ulaşan kuvvetli rüzgarlar nedeniyle ağaçlar devrildi ve elektrik hatlarında hasar meydana geldi.

Acil durum ekipleri, fırtına nedeniyle yaklaşık 700 yardım çağrısı aldığını açıkladı. Yetkililer de elektrik şebekesinde yaklaşık 1300 arıza tespit edildiğini belirtti.

Fırtına nedeniyle 47 binden fazla abonenin elektriği kesilirken, ekipler arızaları gidermek için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç
