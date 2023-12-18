Üye Girişi
Haberler

Avustralya'da Sel Felaketinde 300'den Fazla Kişi Kurtarıldı

Güncelleme:
Abone Ol

Avustralya'nın Queensland eyaletinde meydana gelen sel felaketinde arama kurtarma çalışmaları sonucunda 300'den fazla kişinin kurtarıldığı bildirildi. Selin yıkıcı etkisiyle birlikte birçok ev ve iş yeri elektriksiz kaldı, demir yolu ulaşımı askıya alındı ve kara yollarında aksamalar yaşandı.

Avustralya'nın kuzeydoğusundaki Queensland eyaletinde meydana gelen selin ardından yürütülen arama kurtarma çalışmalarında 300'den fazla kişinin kurtarıldığı bildirildi.

Queensland Emniyet Müdürü Katarina Carroll, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede etkili olan selin fazlasıyla yıkıcı olduğunu belirtti.

Carroll, arama kurtarma ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında dün gece 300'den fazla kişiyi kurtardıklarını ve zorlu bir akşam geçirdiklerini dile getirdi.

Afet nedeniyle şu ana kadar ölen ya da ağır yaralanan bulunmadığı bilgisini paylaşan Carroll, bazı insanların evlerinin çatılarında mahsur kaldığını kaydetti.

Yetkililer, kurtarılan 300'den fazla kişinin helikopterle bölgeden tahliye edileceğini açıkladı.

Şiddetli yağışların etkili olduğu bölgede bugün itibarıyla demir yolu ulaşımı askıya alınırken, 14 bin ev ve iş yeri elektriksiz kaldı.

Bölgedeki kara yollarında da sel nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Bazı uçaklar sular altında kaldı

BBC'nin haberine göre, Cairns kentindeki havaalanında bazı uçaklar suları altında kaldı.

Bölgeden gelen görüntülerde de sele kapılan timsahın kasabanın ortasından geçmesi dikkati çekti.

Queensland Başbakanı Steven Miles, yaptığı açıklamada, yaşanan doğal afeti "hatırlayabildiğinin en kötüsü" olarak nitelendirdi.

Miles, içme suyu, kanalizasyon, elektrik, telekomünikasyon ve ulaşım konularında endişe duyduklarını ve hava desteği alamadıklarını ifade etti.

Kaynak: AA / Güncel

Queensland Avustralya Haberler

Bakmadan Geçme

ASGARİ ÜCRET İKİNCİ TOPLANTI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak, kaç TL olacak? Asgari ücret ne zaman açıklanacak? 2024 Asgari ücret ne kadar olacak? Burhanettin Bulut kimdir? Halk Tv konuğu Burhanettin Bulut kaç yaşında, nereli? Burhanettin Bulut biyografisi! 2.SAYFA CANLI YAYIN! 18 Aralık Müge ve Gülşen 2. Sayfa canlı izle! BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor? Kızılcık Şerbeti 44. bölüm fragmanı izle! Kızılcık Şerbeti yeni bölüm bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler olacak? Gümüşhane'de deprem mi oldu? Gümüşhane kaç şiddetinde deprem oldu? Masterchef kim elendi? Dün akşam Masterchef'te Dilara mı elendi? Naci Görür İstanbul depremi açıklaması nedir? Naci Görür deprem tahmini ne? MÜGE ANLI CANLI İZLE! 18 Aralık Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji'den kar uyarısı! Kar yağacak mı, hangi tarihte? Resmi Gazete Atama Kararları! Bugünün (18 Aralık) kararları neler? 2724 sayılı Resmi Gazete yeni düzenleme! İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç? Resmi Gazete Atama Kararları! Bugünün (18 Aralık) kararları neler? 2724 sayılı Resmi Gazete yeni düzenleme! AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU SON DAKİKA! AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler 18 Aralık listesi!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title