Avustralya'da On Binlerce Kişi Filistin'e Destek Gösterisi Düzenledi

SİDNEY, 25 Ağustos (Xinhua) -- Avustralya genelinde pazar günü Filistin Eylem Grubu tarafından düzenlenen Filistin'e destek gösterilerine on binlerce kişi katıldı.

Sidney'de Liman Köprüsü'nün trafiğe kapatıldığı bir önceki gösteriye de on binlerce kişi katılmıştı.

Melbourne Merkezi Ticaret Bölgesi'nde sokaklara taşan kalabalığın 100.000 kişiye ulaştığı bildirildi.

Gösteriye katılan Bruce McPhate, Gazze'de savaşın en çok çocuklar üzerindeki etkisinin kendisini sokağa çıkmaya ittiğini belirterek, "Dünyanın hiçbir yerinde kabul edilemeyecek bir durum bu. Bugün burada olma sebebim de bunu dile getirmek" dedi.

Sidney'de ise binlerce kişi Hyde Park'ta yapılan konuşmaların ardından Belmore Park'a yürüdü. Başkent Kanberra'da Civic Square'de yaklaşık 2.000 kişi "büyük ölçüde barışçıl" olarak tanımlanan bir eylem düzenledi.

Binlerce protestocu Hobart sokaklarında yürüyüş yaptı.

On binlerce kişi Filistin halkına desteklerini göstermek için Perth şehir merkezinde toplandı. Organizatörler yaklaşık 25.000 kişinin yürüyüşe katıldığını tahmin ediyor.

Adelaide'de de binlerce protestocu Filistin Yürüyüşü için Parlamento Binası önünde toplandı.