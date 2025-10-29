Avustralya'da Öğretmenler, Augustus ile Caesar'ı Yanlış Anlattı
Queensland eyaletindeki dokuz lisede öğretmenlerin, Roma hükümdarı Augustus'un hayatını Julius Caesar'ınkiyle karıştırarak anlattığı ortaya çıktı. Eyalet Eğitim Bakanı, öğrencilerin sınavdan muaf tutulacağını duyurdu ve durumun araştırılacağını belirtti.
Avustralya'nın Queensland eyaletinde dokuz lisede görev yapan öğretmenlerin, Roma hükümdarlarından Augustus'un hayatını (Julius) Caesar'ın hayatıyla karıştırarak anlattıkları ortaya çıktı.
Eyalet Eğitim Bakanı John-Paul Langbroek, konuya ilişkin açıklamada bulundu.
Söz konusu dokuz lisedeki öğretmenlerin, Antik Tarih dersinin sınavından günler önce öğrencilerine yanlışlıkla Roma hükümdarlarından Augustus'un hayatını, (Julius) Caesar'ın hayatıyla karıştırarak anlattıklarının ortaya çıkmasının ardından Eyalet Bakanı Langbroek, öğrencilerin sınavdan muaf tutulduğunu açıkladı.
Konuya ilişkin detayların araştırılacağını aktaran Langbroek, bu öğrencilerin "hiçbir şekilde dezavantajlı duruma düşmemelerini" sağlayacağını ifade etti.