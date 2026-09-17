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Avustralya'da öğrenci ve ziyaretçi vizelerine yeni düzenleme getirildi

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- Doktora yapanlar hariç Avustralya'da öğrenim gören öğrenciler ailelerini ülkeye getiremeyecek Ziyaretçi vizelerinde 2. ve 3. yıla hak kazanmak için daha az kotalı çekiliş şartı getiriliyor

Avustralya'da öğrenci ve ziyaretçi vizelerini azaltmayı öngören yeni düzenleme yapıldı.

ABC'nin haberine göre, Avustralya İçişleri Bakanı Tony Burke, öğrenci ve ziyaretçi vizelerine yönelik yeni düzenlemeyi duyurdu.

Bu düzenleme kapsamında, doktora öğrencileri hariç, Avustralya'da öğrenim gören öğrenciler ailelerini ülkeye getiremeyecek.

Düzenlemeden Güneydoğu Asya ve Pasifik ülkelerinin vatandaşları muaf tutulacak.

Ayrıca yeni düzenlemeyle özellikle gezginlerin kullandığı ziyaretçi vizelerine de çeşitli kısıtlamalar getiriliyor.

Ülkede halihazırda 18-30 yaş aralığındaki kişiler, ziyaretçi vizesiyle 3 ay çalışmaları halinde 2 yıl, 6 ay çalışmaları halinde 3 yıl kalma hakkı kazanıyor.

Yeni düzenlemeyle kişiler, ikinci yıl kalmaya hak kazanmak için 45 bin kişilik, üçüncü yıl için ise 5 bin kişilik kontenjanı bulunan çekilişlere girmek zorunda.

Söz konusu düzenlemelerle ülkedeki konut krizinin önüne geçmeyi amaçladıklarını belirten Burke, "Avustralya'ya kalıcı olarak gelmek istiyorsanız, kalıcı vizeye başvurun. Geçerli bir vizeniz yoksa, ülkeyi terk edin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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