Avustralya'da müzik festivalinde 4 kişiye yıldırım isabet ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Avustralya'nın güneydoğusundaki New South Wales eyaletinde düzenlenen müzik festivalinde fırtına ve aşırı yağışın etkisiyle 4 kişiye yıldırım isabet etti. Hastaneye kaldırılan kişilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Avustralya'nın güneydoğusundaki bir müzik festivaline katılan 4 kişi yıldırım isabet etmesi sonucu hastaneye kaldırıldı.
ABC News'in haberine göre New South Wales eyaletindeki Tocumwal bölgesinde düzenlenen müzik festivaline katılanlar fırtına ve aşırı yağışa yakalandı.
Festivalde bulunan 4 kişiye yıldırım isabet etti. Hastaneye kaldırılan kişilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.
Kaynak: AA