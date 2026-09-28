Avustralya'da mahkeme, Kral 3. Charles'a karşı açılan "soykırım" davasında temyiz başvurusunu reddetti

Avustralya'da mahkeme, yerli Krautatungalung halkından bir kişinin, halkına karşı "soykırıma teşebbüs ettiği" iddiasıyla İngiltere Kralı 3. Charles aleyhinde açtığı davaya ilişkin temyiz başvurusunu reddetti.

ABC News Australia haberine göre, Victoria Eyaleti Temyiz Mahkemesi, Krautatungalung halkından 68 yaşındaki Robbie Thorpe'un İngiltere Kralı 3. Charles aleyhinde açtığı davanın ilerlemesini engelleyen itiraz başvurusunu reddetti.

Davada, İngiltere Kralı 3. Charles, " Avustralya'nın yerli halklarına karşı soykırıma teşebbüs etmek ve savaş suçları işlemekle" itham ediliyordu.

Thorpe, Avustralya hükümeti ve kurumlarının "yerli halkları birçok sosyoekonomik ölçütte dezavantajlı duruma düşüren sistemleri sürdürdüğünü" iddia etmişti.

Ulusal basında, Thorpe'un ülke içinde farklı kentlerde açtığı benzer davaların da reddedildiği hatırlatıldı.

Aynı zamanda Aborjin kökenli Avustralyalı Senatör Lidia Thorpe'un amcası olan Thorpe'un, yargı sürecini Avustralya Yüksek Mahkemesine taşıyabileceği aktarıldı.

UCM olasılığı

Karar sonrası gazetecilere konuşan Thorpe, Avustralya'da "adil bir duruşma beklemediğini" belirterek, süreci Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) taşımayı hedeflediğini bildirdi.

Thorpe, "Yerel hukuk yollarını tüketiyoruz. Bu meseleleri ele alma konusundaki isteksizlik giderek birikiyor. Er ya da geç uluslararası mahkemede bir fırsat yakalayacağız ve tüm bunlar önem kazanacak." dedi.

Kral Charles'a parlamentoda tepki

Avustralya'da Aborjin kökenli bağımsız Senatör Lidia Thorpe, İngiltere Kralı 3. Charles'ın Ekim 2024'te ülkesini ziyaretinde parlamentodaki konuşmasını protesto etmişti.

"Burası senin toprağın değil. Benim kralım değilsin. Bizim kralımız değilsin." sözleriyle tepki gösteren Thorpe, Kral Charles'a ülkedeki yerli halkların durumuyla ilgili birçok kez mektup yazdığını ancak Kral'dan hiçbir zaman yanıt alamadığını söylemişti.

İngiliz kraliyetinin ülkesini işgal ettiğini söyleyen Thorpe, "Halkımıza karşı soykırım işlediniz. Bize topraklarımızı geri verin. Bizden çaldıklarınızı geri verin. Topraklarımızı yok ettiniz. Bu ülkede bir antlaşma istiyoruz. Siz bir soykırımcısınız." diye bağırmıştı.

Okyanusya ülkesi Avustralya'da yaklaşık 28 milyonluk toplam nüfusun yüzde 4'ünü yerli halklar oluşturuyor.

Kaynak: AA