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Adelaide'de kükürt tesisi yangını: Tahliye çağrısı

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Avustralya'nın Adelaide kentinde kükürt bulunan endüstriyel tesiste çıkan yangın kontrol altına alındı; zehirli kükürt dioksit gazı nedeniyle 2 işçi hastaneye kaldırıldı, çevre sakinlerine derhal bölgeyi terk etmeleri tavsiye edildi.

Avustralya'nın Adelaide kentinde kükürt bulunan bir endüstriyel tesiste çıkan yangının ardından, çevrede ikamet eden kişilerin bölgeden derhal ayrılması tavsiye edildi.

ABC'nin haberine göre, itfaiye yetkilileri, Adelaide'de kükürt bulunan endüstriyel tesiste yangın çıktığını bildirdi.

Dumandan etkilenen 2 işçinin hastaneye kaldırıldığını aktaran yetkililer, zehirli bir gaz olan kükürt dioksitin kamu sağlığına tehdit olduğu uyarısında bulundu.

Söz konusu yangının kontrol altına alındığını belirten yetkililer, yangının neden olduğu yoğun dumanın yayılmayı sürdürdüğünü kaydetti.

Açıklamada ayrıca, olay yerinin çevresinde ikamet eden kişilerin bölgeden"derhal ayrılması" tavsiye edildi.

Söz konusu yangının sebebine ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA
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