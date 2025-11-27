Haberler

Avustralya'da Köpek Balığı Saldırısı: Bir Turist Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
New South Wales eyaletinde Kylies Plajı'nda yüzen iki turist köpek balığı saldırısına uğradı. Bir turist hayatını kaybederken, diğeri ağır yaralandı. Yetkililer saldırının ardından plajları geçici olarak kapattı.

Avustralya'nın New South Wales (NSW) eyaletinde köpek balığı saldırısına uğrayan turistlerden biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.

ABC News'in haberine göre, NSW yetkililerinden yapılan açıklamada Crowdy Bay Ulusal Parkındaki Kylies Plajı'nda yüzen 20'li yaşlarındaki 2 turistin yerel saatle 06.30 sularında köpek balığı saldırısına uğradığı belirtildi.

Açıklamada, turistlerden birinin hayatını kaybettiği, diğerinin ağır yaralandığı belirtildi.

NSW Birincil Endüstriler ve Bölgesel Kalkınma Departmanı'ndan (DPIRD) yapılan açıklamada turistlere bir boğa köpek balığının saldırdığı, köpek balığının yakalanması ve bölgeden uzaklaştırılması için çalışmaların başlatıldığı kaydedildi.

Yetkililer, saldırının ardından Kylies Plajı'nın yanı sıra çevredeki North Haven, Pilot ve Dunbogan plajlarını geçici olarak kapattıklarını duyurdu.

Köpek balığı saldırısının yaşandığı Kylies Plajı, yalnızca hafta sonu gönüllü cankurtaranlar tarafından denetleniyor.

Avustralya'nın Queensland eyaletinde, şubatta okyanus sahilinde yüzdüğü esnada köpek balığı saldırısına uğrayan 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
