Avustralya'da köpek balığı saldırısı sonucu 1 kişi hayatını kaybetti

Güncelleme:
Avustralya'nın Queensland eyaleti açıklarında zıpkınla balık avlayan 39 yaşındaki bir adam, köpek balığı saldırısına uğrayarak başından aldığı darbe sonucu hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Avustralya'nın Queensland eyaleti açıklarında köpek balığı saldırısına uğrayan ve başından darbe alan kişi hayatını kaybetti.

ABC News'in haberine göre, ilk yardım ekipleri, Queensland eyaletinin kuzeydoğusundaki Hull Heads bölgesi açıklarında köpek balığı saldırısı olduğuna dair ihbar aldı.

Eyalet polisi, 39 yaşındaki adamın, teknede zıpkınla balık avladığı sırada uğradığı köpek balığı saldırısı ve başından aldığı darbe sonucu hayatını kaybettiğinin düşünüldüğünü kaydetti.

Teknedeki diğer yolcuların kıyıya götürüldüğünü ifade eden polis, köpek balığının tespit edilemediğini ve olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını belirtti.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan
