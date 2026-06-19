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Avustralya'da kuş gribi olduğundan şüphelenilen ilk vaka kaydedildi

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Avustralya'da hükümet, bugüne kadar kuş gribinin görülmediği tek kıtada ilk kez H5N1 türü virüs şüphesiyle bir yabani kuşta vaka tespit edildiğini duyurdu. Test sonuçları yarın netleşecek.

Avustralya'da hükümet, ülkede "H5N1" türü kuş gribi virüsü olduğundan şüphelenilen ilk vakanın tespit edildiğini bildirdi.

ABC News'un haberine göre, bugüne kadar kuş gribinin görülmediği tek kıta olarak bilinen Avustralya'da ilk şüpheli vaka tespit edildi.

Avustralya Tarım, Orman ve Balıkçılık Bakanı Julie Collins, şüpheli vakanın, Batı Avustralya eyaletindeki göçmen bir yabani kuşta görüldüğünü açıkladı.

Batı Avustralya'daki yetkililer, kuşun bulunduktan sonra karantinaya alındığını ancak aynı gece öldüğünü ifade etti.

Yetkililer, alınan numunelerin bu hayvanın kuş gribi olduğunu doğrulaması halinde, virüsün tüm kıtalara yayılmış olacağını belirtti.

Kuştan alınan örnek üzerinde yapılan testin sonuçlarının yarın çıkması bekleniyor.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç
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