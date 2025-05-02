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Avustralya'da Helikopter Kazası: 3 Kişi Ağır Yaralandı

Avustralya'da Helikopter Kazası: 3 Kişi Ağır Yaralandı
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Victoria eyaletindeki Point Lonsdale kasabası yakınlarında bir helikopter düştü. Kazada 3 kişi ağır yaralandı ve hastanelere kaldırıldı.

Avustralya'nın Victoria eyaletindeki Bellarine Yarımadası'nda bulunan Point Lonsdale kasabası yakınlarında helikopterin düştüğü kazada 3 kişi ağır yaralandı.

Avustralya Yayın Kurumunun (ABC) haberine göre helikopter, yerel saatle 10.00'da Bellarine Yarımadası açıklarında suya düştü.

Yetkililer, Point Lonsdale kasabası yakınlarındaki plajda kıyıdan yaklaşık 30-40 metre açıkta suya düşen helikopterden 3 kişinin ağır yaralı kurtarılarak hastanelere kaldırıldığı bilgisini paylaştı.

Bazı görgü tanıkları da yaralıların kurtarılmasına yardımcı oldu.

Yaralılardan ikisi Royal Melbourne Hastanesi'ne, diğeri Geelong Üniversite Hastanesi'ne götürüldü.

Avustralya Ulaşım Güvenliği Bürosundan (ATSB) yapılan açıklamada, "ATSB'ye bildirildiği üzere, bir pilot ve iki yolcunun bulunduğu helikopterin uçuş sırasında motoru arızalanmış ve hava aracı suya düşmüştür." ifadesi kullanıldı.

Point Lonsdale kasabası, Avustralya'nın Geelong kentinin yaklaşık 30 dakika güneydoğusunda yer alıyor.

Kaynak: AA / Elif Gültekin Karahacıoğlu - Güncel
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