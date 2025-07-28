Avustralya'da Havalimanlarında İki Ayrı Uçak Kazası

SİDNEY, 28 Temmuz (Xinhua) -- Avustralya'nın Melbourne ve Brisbane kentlerindeki büyük uluslararası havalimanlarında, yer hizmetleri ekipmanlarıyla meydana gelen iki ayrı kazada iki uçak hasar gördü.

Virgin Australia pazartesi günü yaptığı açıklamada, Boeing 737 tipi bir uçağın pazar gecesi Melbourne Havalimanı'nda yer hizmetlerine ait bir çekici araçla çarpıştığını bildirdi.

Havalimanı sözcüsü, olay sırasında uçakta yolcu bulunmadığını ve yer hizmetleri personelinden de yaralanan olmadığını belirtti.

Brisbane Havalimanı'nda cumartesi günü yaşanan diğer kazada ise Fiji Havayolları'na ait bir Boeing 737 MAX uçağı, yolcu biniş köprüsüne çarparak hasar gördü. Olayda yaralanan olmadığı, yolcuların merdiven aracılığıyla uçaktan indirildiği bildirildi.

Mayıs ayında Air New Zealand'a ait bir Boeing 777, haziranda ise Qantas Havayolları'na ait bir Boeing 737 benzer kazalara karışmıştı. Böylece bu yıl içinde, Brisbane Havalimanı'nda bir uçağın yolcu biniş köprüsüne çarptığı üçüncü olay yaşanmış oldu.