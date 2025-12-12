Avustralyalı gençler, yeni sosyal medya yasağını aşmanın yollarını buluyor

Avustralya'da bazı gençlerin, hafta içi yürürlüğe giren ve 16 yaşın altındakilere yönelik sosyal medya kullanımı yasağını aşmanın yollarını bulabildiği belirtildi.

Sky News haberine göre, ülkedeki çeşitli basın kuruluşlarına konuşan ebeveynler ve gençler, sosyal medya yasağını aşabildiklerini söyledi.

Yeni Güney Galler eyaletinde yaşayan ve soyadını vermek istemeyen ebeveyn Jillian, ABC'ye demecinde, 12 yaşındaki kızının sosyal medya kullanımına yönelik "O ve arkadaşları, sadece takma kirpik ve makyaj yaparak 17 yaşından büyük olarak tanımlandı." dedi.

Jillian, "(Kızının) Makyajsız bile 14 yaşından büyük olarak tanımlandı. Yani her iki durumda da bu genç kızlar, muhtemelen öncekine kıyasla daha fazla uygunsuz sohbet veya içeriğe maruz kalıyor." şeklinde konuştu.

Victoria eyaletinde yaşayan David de ABC'ye açıklamasında, oğlunun TikTok'u kullanımına yönelik "Uygulamayı açtı ve şu mesajı aldı; 'sosyal medya yasağı yürürlüğe girdi. Yaşınız 18 olarak tahmin ediliyor.' Ama oğlum 11 yaşında." ifadesine yer verdi.

Ebeveyn kontrol uygulaması Qustodio'nun güvenlik uzmanı Yasmin London da Sydney Morning Herald'a açıklamasında, çocukların cihaz ödünç aldığını veya aile üyelerini yüz tanıma için kullandığını duyduğunu dile getirerek, "Bazı ebeveynler bunun farkında, bazıları değil ancak her iki durumda da aktif olarak istismar edilen bir boşluk var. Bazı ebeveynler de çocuklarının yasağı atlatmasını aktif olarak desteklemeye istekli." dedi.

Yaş doğrulama ve yüz tanıma sistemi teknolojisi

14 yaşındaki Felix Webster, yasağa rağmen sosyal medya hesaplarını kullanmaya devam ettiğini belirterek, "Sanırım sadece yavaş işliyor ve önümüzdeki hafta herkesi engelleyecek. Ancak herkes kolayca bir yolunu bulacaktır." ifadesini kullandı.

İsmini vermeyen 14 yaşındaki bir kız da ülkede faal 2GB radyosuna verdiği demeçte, "Kimlik kartı diye bir şey yok. Sadece yüz tanıma testi yapmanız gerekiyor ve arkadaşlarımın neredeyse hepsi bu testi geçiyor." dedi.

The Telegraph'a konuşan 15 yaşındaki Noah Jones, Snapchat'i kullanmak için "sadece kameraya baktığını, biraz kaşlarını çattığını ve 16 yaşından büyük olduğunu söylediğini" belirtti.

Yüze uygulanan "çizilmiş sakalın" yaş doğrulama teknolojisini aldatabildiği, yüz tanıma sisteminin de beklendiği gibi çalışmadığı ifade edildi.

Sydney kentinde bir liman parkındaki gençler de VPN ya da ebeveynlerinin sosyal medya hesaplarını kullanarak yasağı aşmanın bir yolunu bulduklarını savundu.

Yasa

Avustralya'da, 16 yaş altı gençlerin sosyal medya platformlarına erişimini yasaklayan yasal düzenleme, 10 Aralık'ta yürürlüğe girmişti.

Düzenleme kapsamında X, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, Snapchat gibi ağların yanı sıra Reddit, Twitch, Threads ve Kick de dahil 10 mecra, yaş kısıtlamasına tabi tutuluyor.

Avustralya hükümeti, yasayla algoritmaların ve zararlı içeriklerin gençler üzerinde oluşturduğu olumsuz etkiyi azaltmayı hedefliyor.

Şirketlerin, 16 yaş altındaki çocukların hesaplarının kaldırılması için makul adımları atmaması halinde 49,5 milyon Avustralya dolarına (yaklaşık 32,9 milyon ABD doları) para cezası ödeyeceği öngörülüyor.

Bazı uzmanlar, yasanın, 16 yaş altı için veri gizliliği oluşturacağını ve çevrim içi bağımlılığı ortadan kaldıracağını, bazı uzmanlar da gençler için sosyal izolasyonu artırabileceği endişesine dikkat çekiyor.