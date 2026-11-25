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Avustralya'da çevrim içi güvenlik yasalarını güçlendirmesi hedeflenen "Dijital Bakım Yükümlülüğü" yasa tasarısı parlamentodan geçti.

Parlamentoya 15 Ekim'de sunulan "Dijital Bakım Yükümlülüğü" yasa tasarısı, yapılan oylamada 43 "Hayır" oyuna karşılık 97 "Evet" oyuyla kabul edildi.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, parlamentoda yaptığı konuşmada bu yasanın, "çocukları ve toplumu çevrim içi zarardan koruyacak güçlü bir araç olacağını" söyledi.

Avustralya hükümetinden yapılan açıklamada, yasayla, dijital ortamda risklerin azaltılmasının hedeflendiği kaydedildi.

Yasa tasarısının onay aldıktan 12 ay sonra yani 2027'nin sonunda yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Öte yandan, ana muhalefetteki Liberal Partinin lideri Angus Taylor tasarıya karşı çıkarak 2028'deki seçimleri kazanmaları halinde bu yasayı feshetmek için çalışacaklarını belirtti.

"Dijital Bakım Yükümlülüğü"

Avustralya'nın çevrim içi güvenlik yasalarını güçlendirmesi hedeflenen "Dijital Bakım Yükümlülüğü" yasasıyla oyunlar, uygulamalar, yapay zeka sohbet botları gibi çevrim içi hizmetler için asgari güvenlik standartlarının belirlenmesi planlanıyor.

Yasa tasarısı kapsamında sosyal medya platformlarının 18 yaşın altındaki kullanıcıları zararlı içeriklerden koruması gerekli kılınacak.

Ayrıca bu platformların "kullanıcıların istemesi halinde algoritmayı açıp kapatabilmelerine" izin vermeleri zorunlu olacak. Bu da 16 yaş üstü Avustralyalıların, "önerilen içerikleri hesaplarının ana akışında görüp görmemeyi seçebilecekleri" anlamına geliyor.

Yasa tasarısı ayrıca eSafety'nin "yapay zekayla çıplaklaştırılmış" içerikleri kaldırmasına ve siber zorbalık ile çevrim içi istismar şikayetlerine yanıt süresini 48 saatten 24 saate kısaltmasına olanak tanıyacak.

Kaynak: AA