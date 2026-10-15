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Avustralya'da bir kişi, iş arkadaşının hazırladığı yemeğe salyangoz zehri katmakla suçlanıyor

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Avustralya'da bir kişiye, iş arkadaşının hazırladığı yemeğe salyangoz zehri kattığı iddiasıyla suçlandı.

Avustralya'da bir kişiye, iş arkadaşının hazırladığı yemeğe salyangoz zehri kattığı iddiasıyla suçlandı.

BBC'nin haberine göre, Avustralya'nın Western Australia eyaletinde Emniyet Müdürü Col Blanch, şubatta gerçekleşen ve soruşturması devam eden bir olaya ilişkin açıklamada bulundu.

Blanch, iş arkadaşları için hazırladığı yemeği yiyen kişinin, yemek içinde parlak yeşil tanecikler fark ettiğini ve tadına baktıktan sonra dilinde bir uyuşma hissettiğini belirtti.

Bu kişinin iş arkadaşının da söz konusu yemeğin olduğu odaya gelmeden önce iş yerinde kimyasal maddelerin depolandığı odaya uğradığını öne süren Blanch, yapılan incelemeler sonucu bu kişinin yemeğin içerisine zehirli bir bileşik olan "metaldehit" içeren salyangoz zehri katmış olabileceğinden şüphelenildiğini ifade etti.

Blanch, söz konusu zehrin ciddi yaralanmalara veya ölüme yol açabileceğini belirterek, eylemi yaptığından şüphelenilen kişinin başka birinin hayatını, sağlığını veya güvenliğini tehlikeye atmakla suçlandığını anlattı.

Kaynak: AA
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