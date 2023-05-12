Avustralya'da Albanese hükümeti ilk kez kömür madeni projesini onayladı

Avustralya'da, iklim değişikliği ile mücadele vaatleriyle iktidara gelen Başbakan Anthony Albanese hükümeti, göreve geldikten sonra ilk kez bir kömür madeni projesinin faaliyete geçmesi için onay verdi.

Avustralya'da, iklim değişikliği ile mücadele vaatleriyle iktidara gelen Başbakan Anthony Albanese hükümeti, göreve geldikten sonra ilk kez bir kömür madeni projesinin faaliyete geçmesi için onay verdi.

BBC'nin haberine göre, Avustralya'da Albanese'in İşçi Partisi hükümeti, Queensland eyaletindeki Isaac River kömür madenine izin verdi.

Albanese döneminde onay verilen ilk maden olan Isaac River kömür madeninden 5 yılda yaklaşık 2,5 milyon ton kömür çıkarılması bekleniyor.

Hükümet yetkilileri, kömür madeninin faaliyete geçmesine, ulusal çevre yasaları gözetilerek onay verildiğini kaydetti.

Düşünce kuruluşu Avustralya Enstitüsünün konuya ilişkin açıklamasında, madenin ülkedeki diğer kömür madenlerine kıyasla küçük olmasına rağmen, faaliyette olacağı süre boyunca yaklaşık 7 milyon ton sera gazı üretebileceğine işaret edildi.

Bilim insanları ise herhangi bir fosil yakıt projesinin, Avustralya'nın küresel iklim değişikliği ile mücadele hedefleriyle uyumlu olmadığı uyarısında bulunuyor.

Çevre grupları da küresel emisyonları artıracağı, koala, şeker planörü ve süs yılanı gibi nesli tükenmekte olan veya savunmasız türlerin yaşam alanlarına zarar vereceği gerekçesiyle hükümete kararı iptal etmesi çağrısı yaptı.

Çevre Bakanı Tanya Plibersek yaptığı açıklamada, karar onaylanmadan önceki istişare aşamasında, projeye karşı çıkan grupların öneride bulunmadığına işaret etti.

Avustralya'da çevre yasaları kapsamında şubat ayında bir kömür madeni kullanıma kapatılmıştı.

Albanese hükümeti, iklim değişikliği ile mücadele vaatleriyle Mayıs 2022'de iktidara gelmiş ve 2030'a kadar emisyonu yüzde 43 azaltma hedefini koymuştu.