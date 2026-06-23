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Avustralyalıların ABD'ye Duyduğu Güven 20 Yılın En Düşük Seviyesine Geriledi

Avustralyalıların ABD'ye Duyduğu Güven 20 Yılın En Düşük Seviyesine Geriledi
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Avustralya'da yapılan bir ankete göre, Avustralyalıların ABD'nin küresel arenada sorumlu hareket edeceğine duyduğu güven rekor seviyeye geriledi. Ankette katılımcıların yüzde 68'i ABD'ye güvenmediğini belirtirken, ABD ile ittifakın önemli olduğunu düşünenlerin oranı da yüzde 42'ye düştü.

SİDNEY, 23 Haziran (Xinhua) -- Avustralya'da yapılan bir anket, Avustralyalıların ABD'nin küresel arenada "sorumlu" hareket edeceğine duyduğu güveninin rekor seviyeye gerilediğini ortaya koydu.

Sidney merkezli bağımsız düşünce kuruluşu Lowy Enstitüsü tarafından her yıl yapılan ankette, katılımcıların yüzde 38'i ABD'nin sorumlu hareket edeceğine ne ölçüde güvendikleri sorusuna "hiç güvenmiyorum", yüzde 30'u ise "pek güvenmiyorum" yanıtını verdi.

Bu sonuç, Lowy Enstitüsü'nün 20 yıldır düzenlediği anketlerde ABD'ye duyulan güvenin gördüğü en düşük seviyeye işaret ediyor.

ABD'nin sorumlu hareket edeceğine "hiç" veya "pek" güvenmediğini belirtenlerin oranı, 2022'ye kıyasla yüzde 35'ten yüzde 68'e yükseldi. ABD ile ittifakın Avustralya'nın güvenliği bakımından "çok önemli" olduğunu belirtenlerin oranı ise, aynı dönemde yüzde 60'tan yüzde 42'ye geriledi.

Kaynak: Xinhua
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