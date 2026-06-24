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Avustralya'daki kraterin, dünyanın en eski gök taşı çarpma noktası olduğu tespit edildi

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Avustralya'daki Curtin Üniversitesi araştırmacıları, Pilbara bölgesinde 3 milyar yıllık bir asteroid krateri bularak bunun dünyadaki en eski gök taşı çarpma noktası olduğunu tespit etti. Krater, daha önceki en eski örnekten 800 milyon yıl daha yaşlı.

Avustralya'da bilim insanları, Pilbara bölgesinde 3 milyar yıllık asteroid kraterinin dünyadaki en eski gök taşı çarpma noktası olduğunu tespit etti.

Avustralya'daki Curtin Üniversitesinden araştırmacılar, Pilbara bölgesinde "North Pole Dome" adlı kraterin çevresindeki kayaları inceledi.

Araştırmacılar, kraterin kesin yaşını belirlemek amacıyla, gök taşı çarpmalarıyla ortaya çıkan şok dalgaları sonucu oluşan ve nadir görülen jeolojik unsurlardan olan koni şeklindeki kayaçları analiz etti.

Bazalt kayaya gömülü zirkondaki "şimşek" benzeri oluşumların yanı sıra çarpma sonrası kaya çatlaklarında oluşan, kalsiyum fosfat minerali olan apatitin yaşını hesaplamaya çalışan araştırmacılar, kraterin dünyaya 3 milyar yıl önce gök taşı düşmesi sonucu oluştuğunu ifade etti.

Araştırmacılar, bu kraterin daha önce en eski örneği olduğu düşünülen 2,2 milyar yıllık Yarrabubba kraterinden eski olduğu ve bunun, dünyaya düşen en eski gök taşına dair kanıtlar sunduğu sonucuna vardı.

Araştırma bulguları "Geology" dergisinde yayımlandı.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan
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