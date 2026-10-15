Avustralya'da 16 yaş üstüne algoritmayı kapatma hakkı tanıyan tasarı meclise sunuldu

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Avustralya'da dijital güvenlik tedbirlerini içeren yeni yasa tasarısıyla, kullanıcıların sosyal medya algoritmalarını istedikleri zaman açıp kapatabilmeleri hedefleniyor.

Avustralya İletişim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Anthony Albanese hükümetinin "Dijital Bakım Yükümlülüğü" adlı yasa tasarısı bugün parlamentoya sunuldu.

Avustralya'nın çevrim içi güvenlik yasalarını güçlendirmesi hedeflenen yasa tasarısıyla oyunlar, uygulamalar, yapay zeka sohbet botları gibi çevrim içi hizmetler için asgari güvenlik standartlarının belirlenmesi planlanıyor.

Yasa tasarısı kapsamında sosyal medya platformlarının 18 yaşın altındaki kullanıcıları zararlı içeriklerden koruması gerekli kılınacak.

Ayrıca bu platformların "kullanıcılar istedikleri takdirde algoritmayı açıp kapatabilmelerine" izin vermeleri zorunlu olacak. Bu da 16 yaş üstü Avustralyalıların, "önerilen içerikleri hesaplarının ana akışında görüp görmemeyi seçebilecekleri" anlamına geliyor.

Yasa tasarısı ayrıca Avustralya Çevrim İçi Güvenlik Komiserliğinin (eSafety) "yapay zekayla çıplaklaştırılmış" içerikleri kaldırmasına ve siber zorbalık ile çevrim içi istismar şikayetlerine yanıt süresini 48 saatten 24 saate kısaltmasına olanak tanıyacak.

Uygulamaya geçirilmesi halinde getirilecek yeni kurallara uymayan tarafların 109,2 milyon Avustralya dolarına kadar para cezası ödemesi öngörülüyor.

Avustralya'da sosyal medya kullanımına yaş düzenlemesi

Avustralya'da 16 yaş altındakilerin sosyal medya platformlarına erişimine yönelik yasal düzenleme, 10 Aralık 2025'te yürürlüğe girmişti.

Düzenleme kapsamında X, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube ve Snapchat gibi ağların yanı sıra Reddit, Twitch, Threads ve Kick de dahil 10 mecra, yaş kısıtlamasına tabi tutuluyor.

Avustralya hükümeti, yasayla algoritmaların ve zararlı içeriklerin çocuklar ve gençler üzerinde yarattığı olumsuz etkiyi azaltmayı hedefliyor.

Şirketlerin, 16 yaş altındaki çocuklara ait hesapların kaldırılması için makul adımlar atmamaları halinde 49,5 milyon Avustralya doları para cezasına çarptırılmaları öngörülüyor.

Kaynak: AA