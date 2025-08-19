Avustralya'da 100 Milyon Yıllık Fosil İnci Bulundu

Queensland eyaletinde bir paleontoloji kazısında bulunan 2 cm genişliğindeki fosil inci, araştırmalar sonucunda 100 milyon yıllık olduğu tespit edildi. Fosil inci, Kronosaurus Korner Müzesi'nde sergilenmeye başladı.

Avustralya'da araştırmacılar, 2019'da bulunan fosil incinin 100 milyon yıllık olduğunu doğruladı.

ABC News'in haberine göre, 2019'da, Queensland eyaletinin Richmond bölgesindeki Kronosaurus Korner Müzesi'nin paleontolojik kazı alanlarında gönüllü olan turist, fosil inci buldu.

Müzenin denetiminde yapılan kazı etkinliğinde bulunan fosil inci, araştırmacılar tarafından süre incelendi.

Queensland Üniversitesinden Paleontolog Gregory Webb, yürüttükleri inceleme sonrası 2 santimetre genişliğinde, bilyeden biraz büyük fosil incinin yaklaşık 100 milyon yıllık olduğunu tespit ettiklerini açıkladı.

İncelemenin ardından fosil inci, Kronosaurus Korner Müzesi'nde sergilenmeye başlandı.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan - Güncel
