Avustralya polisi, 10 yılda 100'den fazla tehdit mektubu gönderen kişiyi arıyor

Avustralya polisi, siyasetçiler ile dini ve toplumsal kuruluşlara 10 yılda 100'den fazla tehdit mektubu gönderen kişiyi yakalamak için soruşturma başlattı.

ABC News'in haberine göre, Avustralya Federal Polisi (AFP) ile New South Wales (NSW) polisi, 2015-2026 döneminde gönderilen tehdit içerikli 100'den fazla mektup yazan kişiyi tespit etmek için ortak çalışma yürütüyor.

Soruşturma kapsamında "Yewrangara" adlı özel ekip kurulurken, yetkililer mektupları yazan kişinin kendisini "Scorpio" veya "Bullit" olarak tanıttığını kaydetti.

NSW polisinin açıklamasında, mektuplarda "F", "L", "T", "N" ve "H" harflerinin belirgin şekilde büyük yazıldığı belirtildi.

Mektuplarda gazete kupürleri ve tanınmış kişilere ait fotoğrafların da yer aldığı ifade edilirken, yazıların ulusal meseleler ve kamuoyunun ilgisini çeken konulara odaklandığına dikkat çekildi.

AFP yetkilisi Nathan Robertson, mektupların içeriğinin ciddi endişe yarattığını, soruşturmanın olası bir güvenlik tehdidinin önlenmesini amaçladığını vurguladı.