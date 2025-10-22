Haberler

Avustralya Başbakanı Rudd'ı Destekledi

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, ABD Başkanı Donald Trump'ın eleştirilerine rağmen, Washington Büyükelçisi Kevin Rudd'ın büyükelçi olarak başarılı bir iş çıkardığını ifade etti.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, ABD Başkanı Donald Trump'ın hedef almasıyla gündeme gelen Avustralya'nın eski Başbakanı ve mevcut Washington Büyükelçisi Kevin Rudd'ın büyükelçi olarak harika bir iş çıkardığını söyledi.

ABC News'in haberine göre, Trump'ın, 20 Ekim'de Beyaz Saray'da ağırladığı Avustralya Başbakanı Albanese ile yaptığı görüşmede, basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, orada bulunan Avustralya'nın Washington Büyükelçisi Rudd'ı hedef almasının ardından Albanese konuya ilişkin açıklamada bulundu.

2023'te Büyükelçi olarak göreve gelmeden önce Trump yönetimini eleştiren açıklamaları olduğu iddia edilen Rudd'a ilişkin Albanese, "Kevin Rudd, büyükelçi olarak harika bir iş çıkarıyor ve şunu söylemeliyim ki, The Hill'de (Capitol Hill) tanıştığımız herkes ve bu sabah konuşan herkes aynı şeyi söylüyor." ifadesini kullandı.

Albanese ve heyeti ile Beyaz Saray'daki görüşmesinde Rudd'ın geçmişte kendisi hakkında yaptığı eleştirel açıklamalar hatırlatılınca Trump, "Ben de seni sevmiyorum. Yüksek ihtimalle de hiçbir zaman sevmeyeceğim." demişti.

BBC'nin haberine göre, 2020'de Rudd'ın, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı ve sonradan silindiği iddia edilen paylaşımlarında, Trump'ı "tarihin en yıkıcı başkanı", "Batı'nın haini" ve "köyün delisi" olarak nitelediği öne sürüldü.

Kaynak: AA / Damla Delialioğlu - Güncel
