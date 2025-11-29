Haberler

Avustralya Başbakanı Albanese, Nişanlısı ile Evlendi

Güncelleme:
Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, 5 yıldır birlikte olduğu nişanlısı Jodie Haydon ile evlenerek, ülke tarihinde görevdeyken evlenen ilk başbakan oldu. Tören, güvenlik kaygıları nedeniyle gizli tutuldu.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, 5 yıldır birlikte olduğu nişanlısı Jodie Haydon ile dünyaevine girerek, ülke tarihinde görevdeyken evlenen ilk başbakan oldu.

ABC News'un haberine göre, Albanese, başkent Canberra'daki resmi konutunda yapılan özel bir törenle Jodie Haydon ile evlendi.

Albanese, 5 yıldır birlikte olduğu Haydon ile attığı imza sonrası, Avustralya tarihinde görevdeyken evlenen ilk başbakan oldu.

Güvenlik kaygıları nedeniyle gizli tutulan törene, kabineden çok sayıda isim katıldı.

Çiftin yaptığı ortak açıklamada, "Ailemizin ve yakın arkadaşlarımızın huzurunda, hayatımızı birlikte geçirme konusundaki kararımızı paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Haydon, Albanese'in 2022 ve 2025'teki seçim kampanyalarında yer almış ve başbakana çok sayıda önemli davette eşlik etmişti.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Çakır - Güncel
