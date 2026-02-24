Haberler

Avustralya Başbakanı Albanese "güvenlik tehdidi" nedeniyle Canberra'daki konutundan tahliye edildi

Güncelleme:
Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, başkent Canberra'daki resmi konutundan güvenlik tehdidi nedeniyle tahliye edildi. Polis, konutta geniş çaplı bir arama başlattı.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, "güvenlik tehdidi" nedeniyle başkent Canberra'daki resmi konutu The Lodge'dan tahliye edildi.

Avustralya merkezli SBS News'in haberine göre, Avustralya polisi yerel saatle 18.00 civarında Albanese'nin resmi konutunda geniş çaplı bir arama başlattı.

Albanese, "güvenlik tehdidi" nedeniyle konutundan başka bir konuma tahliye edilirken bugüne kadar kamu güvenliğini tehdit edecek bir unsurla karşılaşılmadığı bildirildi.

Resmi konuttaki arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

