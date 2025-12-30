Haberler

"Daltonlar suç örgütü davası"nda izinsiz ses ve görüntü kaydı alan 3 avukat hakkında gözaltı kararı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Marmara Cezaevi'ndeki Daltonlar suç örgütü davası duruşmasında izinsiz ses ve görüntü kaydı alan 3 avukat hakkında gözaltı kararı verdi. Avukatların, örgüte yardım etme ve kayda alma suçlarından soruşturma altına alındığı belirtildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Marmara Cezaevi Yerleşkesi'ndeki duruşma salonunda "Daltonlar suç örgütü davası" olarak bilinen yargılama sırasında izinsiz şekilde ses ve görüntü kaydı aldığı tespit edilen 3 avukat hakkında gözaltı kararı verildiğini bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında 22 Aralık'ta Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi'ndeki 1 No'lu duruşma salonunda, İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesince 363 sanığın yargılandığı kamuoyunda "Barış Boyun-Daltonlar suç örgütü davası" olarak bilinen davanın duruşmasının yapıldığı kaydedildi.

Yargılama sırasında görevli jandarma personeline yönelik mukavemet eyleminin gerçekleştirildiğinin hatırlatıldığı açıklamada, duruşma esnasında izinsiz şekilde ses ve görüntü kaydı alındığı, bu fiilin İstanbul 1 No'lu Barosuna kayıtlı 3 avukat tarafından gerçekleştirildiğinin anlaşıldığı aktarıldı.

Açıklamada, şüpheli avukatlar T.G, S.K. ve K.Y. hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 286'ncı maddesinde düzenlenen "ses veya görüntülerin kayda alınması" ve aynı Kanun'un 220/7 maddesinde düzenlenen "örgüte üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçlarından, konut ve bürolarında hakimlik kararına dayalı olarak arama faaliyeti gerçekleştirildiği ve gözaltına alınmaları yönünde talimat verildiği belirtildi.

Soruşturma

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından 23 Aralık'ta yapılan açıklamada, 22 Aralık'ta Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi'ndeki 1 No'lu duruşma salonunda, İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesince 363 sanığın yargılandığı kamuoyunda "Daltonlar suç örgütü davası" olarak bilinen davanın duruşmasında kararın açıklandığı sırada, bir kısım sanıklar tarafından duruşmanın düzen ve güvenliğini sağlamakla görevli jandarma personeline yönelik fiziki saldırıda bulunulduğu, ayrıca kamu malına zarar verildiği kaydedilmişti.

Açıklamada, yaşanan olayla ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından "kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme" ve "kamu malına zarar verme" suçları yönünden soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.

Kaynak: AA / Elif Somuncu - Güncel
Öcalan'dan SDG mesajı: 10 Mart Mutabakatı'nın uygulanması süreci rahatlatacak ve hızlandıracaktır

Sürenin dolmasına 2 gün kala Öcalan'dan SDG'ye kritik çağrı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk otomotiv devi üretime ara veriyor

İşçiler eylem yapmıştı! Türk otomotiv devi üretime ara veriyor
Ünlü oyuncu 'Ölmek istiyorum' deyip devlete dava açtı

Ünlü oyuncu "Ölmek istiyorum" deyip devlete dava açtı
Premier Lig ekipleri Galatasaray'ın yıldızı için sıraya girdi

Premier Lig ekipleri Galatasaray'ın yıldızı için sıraya girdi
Bu balığı avladılar, 1 milyon 227 bin 144 lira destek aldılar

Bu balığı yakaladılar, 1 milyon liradan fazla parayı cebe koydular
Türk otomotiv devi üretime ara veriyor

İşçiler eylem yapmıştı! Türk otomotiv devi üretime ara veriyor
Akın akın Türkiye'ye geliyorlar! Yılbaşı alışverişi yapanlar sınır kapılarına yığıldı

Akın akın Türkiye'ye geliyorlar! İşini bitiren sınır kapısına yığıldı
Diyarbakır'daki kadın cinayetinin detayları kan dondurdu: Eşini öldürdü, tanık olan çocuklarını kaçırdı

Diyarbakır'daki kadın cinayetinin detayları kan dondurdu