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Avukatlar Meriç Nehri'nde kürek çekti

AA - Emel Sampri - Güncel
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Avukatlar Meriç Nehri'nde kürek çekti

Edirne'de avukatlar, Avukatlar Günü'nü Meriç Nehri'nde kürek çekerek kutladı.

MERİÇ, EDİRNE (AA) - Edirne'de avukatlar, Avukatlar Günü'nü Meriç Nehri'nde kürek çekerek kutladı.

Edirne Doğa Sporları Kulübü Derneği (EDOSK) sporcularıyla birlikte nehre inen avukatlar, kanolara binerek nehir boyunca kürek çekti.

Meriç Köprüsü'nün altından geçerken "Edirne Barosu" pankartı açan grup, farklı bir etkinlik gerçekleştirdi.

Edirne Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Figen Gönül, bugünkü etkinliğin çok güzel ve eğlenceli geçtiğini belirterek katılımcılara teşekkür etti.

AA / Emel Sampri - Güncel

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