Haberler

Avukat Yusuf K. Beraat Etti, Çiftlik Çalışanlarına Hapis Cezası

Avukat Yusuf K. Beraat Etti, Çiftlik Çalışanlarına Hapis Cezası
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'da avukat Yusuf K.'nın çiftliğine yapılan uyuşturucu operasyonunda, çalışanları Ömer İnanç ve Mustafa Sönmez'e toplamda 14'er yıl 9'ar ay hapis cezası verildi. Mahkeme, avukatın delil yetersizliğinden beraatine karar verdi.

KONYA Barosu'na kayıtlı avukat Yusuf K.'nın çiftliğine yapılan uyuşturucu operasyonu ile ilgili çiftlik çalışanları Ömer İnanç ve bekçilik yapan Mustafa Sönmez'in tutuklandığı davada karar çıktı. Mahkeme heyeti Avukat Yusuf K.'nın delil yetersizliğinden beraatine karar verirken, İnanç ve Sönmez'e 14'er yıl 9'ar ay hapis cezası verdi.

Çumra ilçesindeki çiftlikte kenevir yetiştirildiği ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri harekete geçti. Ekipler, bir süre fiziki takibe aldığı çiftliği, dronla gözetledi. Havadan elde edilen görüntülerde arazide kenevir ekili olduğunu fark eden jandarma ekipleri, çiftliğe operasyon düzenledi. Çiftliğin bekçisi Mustafa Sönmez ve çalışan Ömer İnanç gözaltına alındı. Çiftlikte yapılan aramalarda 105 kök Hint keneviri, satışa hazır vaziyette 5 kilo 245 gram esrar, 6 cep telefonu, 2 dizüstü bilgisayar ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

AVUKATIN İKİ ÇALIŞANI TUTUKLANDI

Çiftliğin sahibi Konya Barosu'na kayıtlı Avukat Yusuf K. ve eşi H.K., ifade vermek üzere Çumra Jandarma Komutanlığı'na çağırıldı. Gözaltına alınan Avukat Yusuf K.'nın yanında çalışan Ömer İnanç ve bekçi Mustafa Sönmez, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Avukat Yusuf K. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. İfadesinde, ele geçirilen esrarın kendisine ait olduğunu söylediği öğrenilen bekçi Mustafa Sönmez ve Ömer İnanç tutuklandı.

AVUKAT BERAAT ETTİ

Konya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklardan çiftlik çalışanı Ömer İnanç, Mustafa Sönmez, tutuksuz yargılanan avukat Yusuf K. ile avukatları katıldı. Mahkeme heyeti kararında, tutuklu Mustafa Sönmez ile Ömer İnanç'a 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan 10'ar yıl 6'şar ay, 2313 sayılı 'Uyuşturucu maddelerin murakabesi hakkında Kanunu'na muhalefet suçundan 4'er yıl 3'er ay hapisle cezalandırdı. Avukat Yusuf K. ise beraat etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zeki Çelik'e Premier Lig'den dev talip

Öyle bir talibi çıktı ki reddetmesi neredeyse imkansız
'Fuhşa teşvik'le suçlanan Hülya Avşar'dan ilk açıklama

'Fuhşa teşvik'le suçlanan Hülya Avşar'dan ilk açıklama
Rus Temel Reis'in kolları tehlikede: Tehlikeli enjeksiyonlar ağır enfeksiyona yol açtı

Rus Temel Reis, şov uğruna kollarını kaybediyor
Devlet Bahçeli 'Darağacı' dedi, parti grubu ayağa kalktı

Bahçeli "Darağacı" dedi, parti grubu ayağa kalktı
Zeki Çelik'e Premier Lig'den dev talip

Öyle bir talibi çıktı ki reddetmesi neredeyse imkansız
'Allahım sana geliyorum' diyen motosikletlinin kaza yaptığı anlar kamerada

"Allahım sana geliyorum dedi, sonrası facia
Dünya devinden Osimhen bombası! Gözden çıkarılan para öyle böyle değil

Dünya devinden Osimhen bombası! Gözden çıkarılan para öyle böyle değil
Hamile eşini öldüren eşten pes dedirten savunma

Hamile eşini öldüren eşten pes dedirten savunma
Abdülkerim Durmaz Fenerbahçe Galatasaray derbisinin sonucunu tahmin etti: Tek farkla galip gelecek

Derbinin sonucunu tahmin etti: Tek farkla galip gelecek
130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor ama başvuran yok

130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor ama başvuran yok
Fenerbahçe'de deprem! Yıldız oyuncu derbi öncesi PFDK'ye sevk edildi

Fenerbahçe'de deprem! Yıldız oyuncu derbi öncesi PFDK'ye sevk edildi
Kuduzdan hayatını kaybeden genç için yapılan yoruma tepki yağıyor

İnsan insana böyle bir cümleyi nasıl kurabilir? Tepkiler çığ gibi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından Tuttur'a soruşturma

Sadettin Saran'a soğuk duş: Soruşturma başlatıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.