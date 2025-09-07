Avukat Sentetik Hap Verirken Yakalandı

KIRŞEHİR Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan müvekkili A.K. ile görüşmeye giden Avukat Meltem Yılmaz (26), müvekkiline sentetik hap vermeye çalışırken yakalandı. Avukat Yılmaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 2 Eylül saat 14.00 sıralarında Kırşehir Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda meydana geldi. Müvekkili A.K. ile görüşmesinin ardından Avukat Meltem Yılmaz'ın hareketlerinden şüphelenen cezaevi yetkilileri, güvenlik kameralarını inceledi. Görüşme sırasında, avukatın müvekkiline bir cisim verdiği tespit edildi. Tutuklu A.K.'nin üzerinden yapılan aramada, 13 sentetik ecza niteliğinde yeşil reçeteye tabi hap ele geçirildi. Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Sulh Ceza Hakimliği kararıyla avukatın aracında yapılan aramada da benzer nitelikte 63 sentetik hap bulundu. Gözaltına alınan Meltem Yılmaz, sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.