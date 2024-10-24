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Avukat Dilek Ekmekçi Yeniden Tutuklandı

Avukat Dilek Ekmekçi Yeniden Tutuklandı
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İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan yargılanan avukat Dilek Ekmekçi, tahliye edildikten sonra savcılığın itirazı üzerine yeniden tutuklandı ve Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne sevk edildi.

Haber: Gaye Şeyma CAN

(İSTANBUL)- İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan ve önceki gün tahliye edilen avukat Dilek Ekmekçi, savcılığın itirazı üzerine yeniden tutuklandı.

Avukat Dilek Ekmekçi, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla yargılandığı davada 22 Ekim'de yapılan duruşmasında tahliye edilmişti. Ekmekçi, savcılığın itirazı üzerine yeniden tutuklanarak Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne sevkedildi.

Avukat Dilek Ekmekçi, sosyal medya paylaşımları nedeniyle önce "kamu görevlisine hakaret" ve "iftira" suçlarından gözaltına alınıp 1 Eylül'de tutuklanmıştı. Ekmekçi hakkında yine sosyal medya paylaşımları nedeniyle  "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan da dava açılarak tutuklu yargılanmasına karar verilmişti.

Kaynak: ANKA / Güncel

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