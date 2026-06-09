Erdek'te balıkçı teknesine çıkan su samuru görüntülendi

BALIKESİR'in Marmara ilçesindeki Avşa Adası'nda balıkçı teknesine çıkan su samuru, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Marmara ilçesine bağlı Avşa Adası çevresinde dolaşan su samuru, sahil ve liman bölgesinde vatandaşlar tarafından birden fazla kez görüldü. Yiyecek aradığı düşünülen su samuru, en son dün akşam saatlerinde limandaki bir balıkçı teknesine çıktı. Su samuru bir süre sonra tekneden ayrılırken o anlar, çevredekilerin tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yetkililerin, bölgede yaban hayvanlarına yaklaşılmaması ve beslenmemesi konusunda uyarılarda bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı