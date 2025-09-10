Avşa Adası'nda Mobilya Deposunda Yangın Çıktı

Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı Avşa Adası'nda bir mobilya deposunda çıkan yangın söndürüldü.

Gavurdere mevkisinde mobilya deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası depoda hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.