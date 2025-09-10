Haberler

Avşa Adası'nda Mobilya Deposunda Yangın Çıktı

Balıkesir'in Avşa Adası'nda bir mobilya deposunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının nedeni henüz bilinmiyor.

Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı Avşa Adası'nda bir mobilya deposunda çıkan yangın söndürüldü.

Gavurdere mevkisinde mobilya deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası depoda hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA / İlkan Toprak - Güncel
