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Balıkesir'de Avşa Adası'nda çıkan yangına müdahale ediliyor

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Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı Avşa Adası'nda çıkan arazi yangınına itfaiye ve orman ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı Avşa Adası'nda arazide çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Mandırabağı mevkisindeki arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbarlar üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettiği yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Mustafa Bikeç
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