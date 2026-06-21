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Avrupalı gazeteciler Polatlı'da Gordion'u ziyaret etti

Avrupalı gazeteciler Polatlı'da Gordion'u ziyaret etti
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Ankara'nın Polatlı ilçesinde, Avrupa Gazeteciler Federasyonu toplantısı için gelen gazeteciler UNESCO Dünya Mirası Gordion Antik Kenti'ni gezdi. Bölgenin tarihi ve kültürel zenginlikleri tanıtıldı.

ANKARA'nın Polatlı ilçesinde, Avrupa'nın dört bir yanından gelen gazeteciler UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Gordion Antik Kenti'ni ziyaret etti.

Ankara'da gerçekleştirilen Avrupa Gazeteciler Federasyonu Olağan Toplantısı kapsamında, Avrupa'nın dört bir yanından gelen gazeteciler Polatlı'da ağırlandı. Uluslararası ajanslar ve çeşitli basın kuruluşlarında görev yapan basın mensupları, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Gordion Antik Kenti'ni ziyaret ederek bölgenin tarihi ve kültürel zenginliklerini yakından inceleme fırsatı buldu. Program kapsamında gazetecilere, Frig uygarlığının başkenti olan Gordion'un tarihi önemi ve arkeolojik değerleri hakkında detaylı bilgiler verildi. Ziyaret boyunca katılımcılar, kentin binlerce yıllık geçmişine tanıklık ederek bölgeye hayranlıklarını dile getirdi. Gerçekleştirilen organizasyon ile Polatlı'nın ve Gordion'un uluslararası alanda tanıtımına önemli katkı sağlanırken, bölgenin turizm potansiyelinin artırılması hedefleniyor. Yetkililer, Dünya Mirası Gordion'un eşsiz tarihi güzelliklerini tüm dünyaya tanıtmaya ve anlatmaya devam edeceklerini ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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