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Avrupa turuna çıkan İskoç bisikletli çift, Konya Beyşehir'de konaklıyor

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Avrupa turuna çıkan İskoç bisikletli çift, Konya Beyşehir'de konaklıyor
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Avrupa turu için bisiklete binen İskoç çift, Türkiye yolculuğunda Konya Beyşehir'de mola verdi. Beyşehir Bisiklet Evi'nde ağırlanan çifti ziyaret eden dernek başkanı Mustafa Büyükkafalı, sağanağa yakalanan çifti birkaç gün misafir edeceklerini söyledi.

Bisikletleriyle Avrupa turuna çıkan İskoç çift Jaskva Foster ve Hannah Read, Türkiye yolculuğunda Konya'nın Beyşehir ilçesinde mola verdi.

Beyşehir Bisiklet Evi'nde konaklayan çifti ziyaret eden Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, gazetecilere, yabancı bisikletçileri ilçelerinde ağırlamaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Bisikletli turistlerin ilçeleri için çok önemli olduğunu belirten Büyükkafalı, "Çiftimiz bize gelirken sağanağa yakalanmış. Birkaç gün misafir edeceğiz. Kendilerine mutluluklar ve başarılar diliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA
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