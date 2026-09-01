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Avrupa Şampiyonu Zehra Nur Arslan Vali'yi Ziyaret Etti

Avrupa Şampiyonu Zehra Nur Arslan Vali'yi Ziyaret Etti
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Kosova'nın Priştine şehrinde Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonası'nda Avrupa şampiyonu olan Zehra Nur Arslan, Amasya Valisi Önder Bakan'ı makamında ziyaret etti.

Kosova'nın Priştine şehrinde Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonası'nda Avrupa şampiyonu olan Zehra Nur Arslan, Amasya Valisi Önder Bakan'ı makamında ziyaret etti.

Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonası'nda Merzifon Akademi Spor Kulübü sporcusu ve milli sporcu Zehra Nur Arslan gösterdiği üstün performansla koparmada 88 kilogram ile Avrupa ikincisi, silkmede 112 kilogram ile Avrupa şampiyonu ve toplamda 200 kilogram kaldırarak Avrupa şampiyonu olmasının ardından antrenörü Recep Arslan ile birlikte Amasya Valisi Önder Bakan'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Bakan, Kosova'da Avrupa şampiyonu olarak ülkemizi gururlandıran Arslan ile antrenörlerini başarılarından dolayı tebrik etti.

Arslan'a ziyaretinde, Amasya Gençlik ve Spor İl Müdürü Osman Ercan da eşlik etti.

Kaynak: AA
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