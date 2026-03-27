Haberler

AP, yolsuzlukla mücadeleye ilişkin karar tasarısını kabul etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avrupa Parlamentosu, AB ülkelerinin yolsuzlukla mücadelede ulusal strateji geliştirmesini öngören karar tasarısını 581 lehte, 21 aleyhte oyla kabul etti. Düzenleme, rüşvet ve diğer yolsuzluk suçlarına ortak tanım getirerek işbirliğini güçlendirecek.

Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin yolsuzlukla mücadelede ulusal strateji geliştirmesini öngören karar tasarısını onayladı.

AP Genel Kurulu, yolsuzlukla mücadeleye ilişkin karar tasarısını 21 aleyhte oya karşı 581 lehte oyla kabul etti.

AP'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, yeni düzenlemede, rüşvet, zimmete geçirme, adaleti engelleme, görevin yasa dışı şekilde kullanılması gibi yolsuzlukla ilgili suçlara AB genelinde ortak tanımlama yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, düzenlemenin, üye ülkelerle Avrupa Yolsuzlukla Mücadele Ofisi (OLAF), Avrupa Kamu Savcılığı Ofisi (EPPO), Avrupa Polis Teşkilatı (Europol) ve Ceza Hukuku İşbirliği Ajansı (Eurojust) gibi AB kurumları arasındaki işbirliğini güçlendireceğinin altı çizildi.

Düzenlemeyle üye ülkelerin yolsuzlukla mücadelede ulusal strateji geliştirmesinin ve bunları düzenli olarak güncellemesinin öngörüldüğü vurgulanan açıklamada, düzenlemenin özellikle birden fazla AB ülkesini ilgilendiren yolsuzluk davalarında yasaların uygulanmasındaki eksiklikleri gidermeye yardımcı olacağı kaydedildi.

AB Komisyonu, 3 Mayıs 2023'te yolsuzlukla mücadeleye ilişkin tasarının hazırlanması için öneride bulunmuştu.

Bu konudaki çalışmaların başlamasının ardından AB Konseyi ve AP, 2 Aralık 2025'te tasarı konusunda anlaşmaya varmıştı.

AP'nin ilgili komitesi, 27 Ocak 2026'da tasarıyı 11 aleyhte oya karşı 54 lehte oyla kabul etmiş ve böylece tasarı Genel Kurul'a taşınmıştı.

Düzenleme, bugünkü aşamadan sonra AB Konseyinin son onayına sunulacak ve AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe girecek.

Kaynak: AA / İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

