Nacho Sanchez Amor'dan Tuba Ulu'ya Destek: Bir Ülkenin Komedyenleri Gözaltına Alması Derin Bir Şekilde Ürkütücü

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, gözaltına alınan komedyen Tuba Ulu'ya destek vererek Türkiye'deki ifade özgürlüğü baskısını eleştirdi.

(ANKARA) - Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, bir gösterisinde yaptığı bir şaka nedeniyle gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan komedyen Tuba Ulu'ya destek vererek, "Bir ülkenin zararsız şakalar yüzünden komedyenleri gözaltına alması derin bir şekilde ürkütücü" ifadesini kullandı.

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bir gösterisinde yaptığı bir şaka nedeniyle gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan komedyen Tuba Ulu'ya ilişkin olarak şunları kaydetti:

"Bu bir anekdot gibi görünüyor, ama bir ülkenin zararsız şakalar yüzünden komedyenleri gözaltına alması derin bir şekilde ürkütücü. Türkiye'de gördüğümüz ifade özgürlüğü üzerindeki baskı neredeyse distopik. Bu, sadece herkesin aklından geçenleri söyleme isteğini dondurmakla ilgili. Kontrollü, susturulmuş ve artık da sıkıcı bir toplum."

Barış Alper Yılmaz için resmi transfer açıklaması: Bizi aramadılar

Gözler transferindeydi! Barış Alper için resmi açıklama
