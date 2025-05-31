Avrupa Parlamentosu Raportörü Nacho Sanchez Amor, Cumartesi Anneleri'ni Ziyaret Etti

Avrupa Parlamentosu Raportörü Nacho Sanchez Amor, Cumartesi Anneleri'ni Ziyaret Etti
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Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, Cumartesi Anneleri'nin 1053'üncü hafta buluşmasına katılarak, 12 Eylül darbe sürecinde gözaltında kaybolanların bulunması için yapılan çalışmalara destek verdi.

(ANKARA) - Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, 12 Eylül darbe süreci ve sonrasında gözaltında kaybolanların bulunması amacıyla 1995 yılında Galatasaray Meydanı'nda başlayan ve bugüne kadar aralıklarla devam eden Cumartesi Anneleri'nin 1053'üncü hafta buluşmasına katıldı.

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, Türkiye ziyareti kapsamında Cumartesi Anneleri'ni ziyaret etti. Amor, Cumartesi Anneleri'nin Galatasaray Meydanı'ndaki 1053'üncü hafta buluşmasına katıldı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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