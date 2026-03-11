AP üyelerinden, AB'ye UCM yetkililerini korumak için "engelleme yasasını" uygulama çağrısı

Avrupa Parlamentosu'nun (AP) bazı üyeleri, Avrupa Birliği'ne (AB) Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) yetkililerini ABD yaptırımlarından korumak için "engelleme yasasını" uygulama çağrısında bulundu.

Strazburg'da düzenlenen AP Genel Kurulu'nda UCM yetkililerine yönelik yaptırımlara karşı AB'nin atabileceği adımlar ele alındı.

Yeşiller Partisinden Mounir Satouri, UCM'nin korunmasının bir seçenek olmadığını belirterek "UCM, dünyada istediğimiz değerleri temsil ediyor. Egemenliğimizi temsil ediyor ve onu korumak bir zorunluluk." ifadelerini kullandı.

"UCM'yi korumazsak gördüğümüz dehşet hepimize uğrayacak"

Sol Grup'tan Lynn Boylan, İsrail ve ABD'nin İran'a yasa dışı saldırısı, İsrail hükümetinin Lübnan'ın egemenliğini ihlali ve ABD'nin Latin Amerika'daki faaliyetleri devam ederken UCM'nin rolünün her zamankinden daha önemli hale geldiğini söyledi.

"UCM yargıçlarına saldırılırken, yaptırım uygulanırken AB hiçbir şey yapmamıştır." diyen Boylan, UCM'nin, uluslararası hukuk ve savaş suçları için hesap verebilirliğin temel taşlarından biri olduğunu ifade etti."

Boylan, "UCM'yi ve uluslararası hukuku savunmazsak, Orta Doğu ve Latin Amerika'da gördüğümüz dehşet eninde sonunda hepimize uğrayacaktır." uyarısında bulundu.

Sol gruptan milletvekili Marc Botenga da AB'nin insan haklarının önemli olduğunu savunduğunu aktararak "Ama (ABD Başkanı Donald) Trump harekete geçtiğinde sadece boyun eğiyorsunuz, teslim oluyorsunuz. Bu kabul edilemez, özellikle insan hakları söz konusu olduğunda hemen harekete geçmemiz gerekiyor." dedi.

AB Komisyonu'nun İklim, Net Sıfır ve Temiz Büyümeden Sorumlu Üyesi Wopke Hoekstra ise UCM'nin kurallara dayalı uluslararası düzen için bir güvenlik ağı olduğunu belirterek, "UCM'nin yaptığı şey, mağdurların çığlıklarının duyulmasını sağlamak ve cezasızlık gölgesini ortadan kaldırmaktır." değerlendirmesinde bulundu.

AB Komisyonu'nun durumun aciliyetinin farkında olduğuna işaret eden Hoekstra, "Stratejik araçlarımızı daha kararlı bir şekilde kullanmamız yönündeki çağrılarınızı duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Hoekstra, bu çerçevede "engelleme yasasının" uygulanmasının da potansiyel bir araç olmaya devam ettiğinin altını çizerek "Birlikte, Lahey'deki adalet salonlarının açık kalmasını ve yargıçların bağımsızlığının korunmasını sağlayacağız." diye konuştu.

"Engelleme yasası", AB şirketlerini ve vatandaşlarını üçüncü ülkelerin AB tarafından tanınmayan yaptırımlarına karşı korumayı amaçlayan bir düzenleme olarak biliniyor."

UCM bağlamında ise üçüncü ülkelerin mahkeme veya mahkeme ile çalışan kişi ve kurumlara yönelik tek taraflı yaptırımlarının AB içinde uygulanmasını engellemeyi amaçlayan bir araç olarak gündeme geliyor.