AP Türkiye Raportörü Amor:  Kobane'deki Siviller Acil Yardıma İhtiyaç Duyuyor

Güncelleme:
AP Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, Kobane'deki sivillerin acil yardıma ihtiyaç duyduğunu belirtti ve uluslararası toplumu bu konuda harekete geçmeye çağırdı.

(ANKARA) - Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, Suriye'nin Kobane kentindeki sivillerin acil yardıma ihtiyaç duyduğunu belirterek uluslararası topluma çağrıda bulundu.

Amor, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kobane'deki siviller acil yardıma ihtiyaç duyuyor. Ateşkesin sürdürülmesi, ablukanın kaldırılması ve acil olarak insani yardım koridorunun oluşturulması, Suriye'nin yeni liderini ziyaret eden veya kabul eden birçok Avrupalı liderin acil gündem maddesi olmalıdır" ifadesini kullandı.

