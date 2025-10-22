Haberler

Avrupa Parlamentosu'ndan Gazze'deki Soykırıma Tepki: İsrail ile Ticaret Kesilmeli

Güncelleme:
Avrupa Parlamentosu'nda bazı milletvekilleri, Gazze'deki insani kriz ve İsrail'in ateşkesi ihlal etmesi üzerine AB'nin gerekli adımları atması gerektiğini belirtti. Sosyalistler ve Demokratlar grubu, İsrail ile ortaklık anlaşmasının askıya alınmasını talep etti.

Avrupa Parlamentosu'ndan (AP) bazı milletvekilleri, Gazze'deki soykırımın Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun radarından kaybolmuş gibi gözüktüğünü belirterek ateşkesi ihlal eden İsrail ile ticaretin kesilmesi gerektiğini belirtti.

AP'de Brüksel'de yarın yapılacak AB Liderler Zirvesi hakkında oturum düzenlendi.

AB Dönem Başkanı Danimarka'nın AB Bakanı Marie Bjerre, burada yaptığı konuşmada, liderlerin yarın Ukrayna'ya destek ve Avrupa güvenliği gibi konuları ele alacağını aktardı.

Bjerre, ayrıca liderlerin Batı Şeria'da kötüleşen durum, Gazze'de felaket seviyesindeki insani durum ve ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 maddelik planını tartışacağını kaydederek, Gazze'de barışın "ulaşılabilir göründüğünü" söyledi.

Daha sonra söz alan AP'nin en büyük ikinci siyasi grubu Sosyalistler ve Demokratların (S&D) grup başkanı Iratxe Garcia-Perez, Gazze'deki acının görmezden gelinemeyeceğini belirtti.

Garcia-Perez, barışın "cezasızlık" üzerine inşa edilemeyeceğini vurgulayarak "AB Konseyi, İsrail ile ortaklık anlaşmasını askıya alarak harekete geçmelidir. (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu, kendi soykırımından sorumlu tutulmalı ve adalet tartışmaya açık değildir." dedi.

" Gazze'deki durum AB Komisyonunun radarından kaybolmuş görünüyor"

Sol grubun eş başkanı Manon Aubry ise Gazze'deki soykırımın sona ermediğini vurgulayarak, "Gazze Şeridi'ndeki mevcut durum, AB Komisyonunun radarından kaybolmuş görünüyor. İsrail, 10 Ekim'den bu yana ateşkesi ihlal etti ve 200 Filistinliyi öldürdü, tıpkı mart ayında ateşkes ihlalinde olduğu gibi." diye konuştu.

Aubry, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden 68 bin Filistinli ve yaralıların unutulduğunu belirterek, "(Trump'ın 20 maddelik planı) Bu bir barış planı değil, kaosun tohumlarıdır. Bu, Gazze için yeni bir sömürgecilik planıdır. (Planda) Filistin halkı için kendi kaderini tayin hakkı yoktur. Bu plan, Batı Şeria'nın sömürgeleştirilmesini ve İsrail işgalini yasallaştırarak, bunu bir gayrimenkul fırsatına dönüştürmektedir." ifadelerini kullandı.

İsrail hükümetine karşı uluslararası hukukun uygulanmadığını kaydeden Aubry, adaletin olmadığı yerde barışın da olmayacağını vurguladı.

Aubry, tarihin, "İsrail'i ayrıcalıklı bir ortak olarak gören, Ortaklık Anlaşması'nı askıya almayı reddeden, Netanyahu'nun soykırımcı hükümetine kasten yaptırım uygulamayı kabul etmeyen, uluslararası hukuku hiçe sayarak Tel Aviv'le ticari ve diplomatik ilişkileri sürdürenleri" unutmayacağını anlattı.

Ateşkese rağmen Gazze'de katliamların sürdüğünü vurgulayan Aubry, "Sayın (AB Komisyonu Başkanı Ursula) von der Leyen, sizin suç ortaklığınız sona ermeli." dedi.

"Nazilere yaptığımız gibi, soykırımdan sorumlu olanlara hesap sorarak savaşı durdurabilirsiniz"

Sol gruptan İspanyol milletvekili Irene Montero da İsrail'in ateşkesi hiçe saydığını belirterek, von der Leyen'e hitaben "Gerçekten barış olacağını mı düşündünüz? Gerçekten bu hamle ile soykırımın sona ereceğini mi düşündünüz?" diye sordu.

Montero, AB'nin bu süreçte kenarda kaldığını belirterek, "Nazilere yaptığımız gibi, soykırımdan sorumlu olanlardan hesap sorarak savaşı durdurabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

AB'nin İsrail'le ticari ve diplomatik ilişkileri kesmesi gerektiğini kaydeden Montero, "Sorumluluk, bu soykırımı desteklediği için tamamen ve doğrudan AB'nin üzerindedir." dedi.

Kaynak: AA / İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu - Güncel
Haberler.com
