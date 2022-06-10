Avrupa Ormancılar Birliği'nin 24'üncü Yönetim Konseyi Toplantısı - Haberler

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Avrupa Ormancılar Birliği'nin 24'üncü Yönetim Konseyi Toplantısı

AA - Yakup Yılmaz - Güncel
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Avrupa Ormancılar Birliği'nin (Union of European Foresters) 24'üncü Yönetim Konseyi Toplantısı Finlandiya'nın Tuusula kentinde 21 ülkenin temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti.

Avrupa Ormancılar Birliği'nin (Union of European Foresters) 24'üncü Yönetim Konseyi Toplantısı Finlandiya'nın Tuusula kentinde 21 ülkenin temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti. Toplantıya katılan Orman Mühendisleri Odası Başkanı Hasan Türkyılmaz AA Muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

AA / Yakup Yılmaz - Güncel

Hasan Türkyılmaz Finlandiya Güncel Haberler

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