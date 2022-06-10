Avrupa Ormancılar Birliği'nin 24'üncü Yönetim Konseyi Toplantısı - Haberler

Avrupa Ormancılar Birliği'nin 24'üncü Yönetim Konseyi Toplantısı
AA - Yakup Yılmaz - Güncel
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Avrupa Ormancılar Birliği'nin (Union of European Foresters) 24'üncü Yönetim Konseyi Toplantısı Finlandiya'nın Tuusula kentinde 21 ülkenin temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti.
Avrupa Ormancılar Birliği'nin (Union of European Foresters) 24'üncü Yönetim Konseyi Toplantısı Finlandiya'nın Tuusula kentinde 21 ülkenin temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti. Toplantıya katılan Orman Mühendisleri Odası Başkanı Hasan Türkyılmaz AA Muhabirine değerlendirmelerde bulundu.
AA / Yakup Yılmaz - Güncel