Avrupa'nın önde gelen kahve zinciri Costa Coffee Türkiye'de

Avrupa'nın önde gelen kahve zinciri olan ve 12 yıl üst üste İngiltere'nin 'En sevilen kahve zinciri' seçilen Costa Coffee, Türkiye'ye geldi. Türkiye'deki zincirinin ilkini Bağdat Caddesi'ndeki Boyner Cadde'de açan, yıl içinde başka Boyner mağazalarına da yayılacak olan Costa Coffee, kahve severlere lezzetli kahve aroması eşliğinde keyifli bir mola sunacak. 'Signature Blend'i dünyaca ünlü Mocha Italia harmanı ile hazırlanan, taze süt ile zenginleştirilen kahve çeşitleri ve ikonik kırmızı fincanıyla tanınan Costa Coffee, Boyner mağazalarında kahve severlere birbirinden özel lezzetler ve benzersiz bir deneyim sunacak. Boyner, Costa Coffee ile müşterilerine sunduğu 'akışkan mağazacılık' deneyimini zenginleştirmeyi hedefliyor. Boyner, Costa Coffee'nin kahve alanında uzmanlığını İstanbul genelinde mağazalarının bulunduğu yeni lokasyonlara taşımaya, yaşam tarzı, deneyim ve alışverişi bir arada sunmaya devam edecek.

Zengin yiyecek menüsünde ise kahvenin yanına eşlik edebilecek Türk damak tadına özel Acuka Kruvasan, Muz Karamel Kek, Fudge Brownie gibi lezzetlere yer veriyor.

"COSTA COFFEE, BOYNER'İN DENEYİM ODAKLI MAĞAZACILIK STRATEJİSİNE ZENGİNLİK KATACAK"

Costa Coffee'nin açılışında konuşan Boyner Büyük Mağazacılık CEO'su Eren Çamurdan, Costa Coffee'nin kahve konusundaki uzmanlığına dikkat çekerek;

"Boyner ve Costa Coffee birlikteliğini, kendi alanında ustalaşan ve ait oldukları sektörlerde iz bırakmış iki büyük markanın, daha büyük başarılara birlikte koşmasını sağlayacak bir iş birliği olarak görüyoruz. Kahve alanında dünyadaki en prestijli markalardan biri olan Costa Coffee ile aynı hedefe doğru yürümekten dolayı son derece mutluyuz. Costa Coffee'nin, deneyimi odağımıza aldığımız fiziksel mağazacılık stratejimize zenginlik katacağına ve uyumlu bir sinerji oluşturacağına inanıyoruz. Bu yıl içinde Boyner Cadde'nin yanı sıra Akasya ve Viaport AVM ile Pangaltı'da bulunan Boyner'lerde de alışverişe kahve kokusu ve sohbeti eşlik edecek" dedi.

"BOYNER İLE ÇIKTIĞIMIZ BU YOLCULUĞA HARİKA BİR BAŞLANGIÇ YAPTIK."

Costa Coffee EMENA (Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika) Genel Müdürü Gordon Mowat, Costa Coffee olarak vizyonlarının dünyaya kahveyi sevdirmek için ilham vermek olduğunu belirterek sözlerine şöyle devam etti:

"Boyner ile birlikte büyümemize yardımcı olacak, heyecan verici bir ortaklığı hayata geçiriyoruz. Costa Coffee'yi Türkiye gibi kahve kültürü olan ve kahvede seçici davranan insanların yaşadığı, büyük bir potansiyele sahip bir ülkeye getirdiğimiz için çok heyecanlıyız. 50 yılı aşkın deneyimimiz ile hazırladığımız Costa Coffee'ye özel kahve çeşitleri ve lezzetleriyle birlikte Türk damak tadına uygun zengin bir yiyecek menüsünü bir arada sunmaktan dolayı çok mutluyuz. Bugün, burada Boyner ile birlikte çıktığımız bu yolculuğa harika bir başlangıç yaptığımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.